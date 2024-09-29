"أسفة بعتك بأرخص تمن".. شيرين عبد الوهاب تعتذر لشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة لشقيقها محمد عبد الوهاب، اعتذرت خلالها عن ما بدر منها اتجاهه خلال الفترة الماضية.

ونشرت شيرين صورة أرشيفية مع شقيقها عبر حسابها الرسمي على "X" قائلة: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقام شقيقها محمد عبد الوهاب بالرد عليها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "أولًا انتي أختي الكبيرة وأمي التانية، وأنا تحت رجلك، مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها، أنا تحت رجلك وأنتي تاج رأسي، أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي، والمشاكل ماكنتش مشاكلك أنتي، كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله".

وتابع محمد عبدالوهاب: "المهم عندي أنك تقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك، وانتي بالفعل كسرتي الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".