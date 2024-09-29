شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية كاسيا على مسرح نهاد صليحة.. 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تعرض مسرحية كاسيا على مسرح نهاد صليحة يوم السبت الموافق 5 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك بعدما قدمت عدة مرات آخرها على مسرح الهوسابير، وحققت نجاحًا جماهريًا كبيرًا.

‎مسرحية كاسيا من تأليف نور مصطفي واخراج رائد محمود، اللذين شاركا أيضاً في بطولة العرض المسرحي، وبطولة حمادة شوشة، وهيثم حسن، وكريم عمارة، وعبد الرحمن هاني، وعبد الرحمن جلال، ومحمد هارون، مهندس إضاءه حسن محمد، استايلست فيروز، مهندس صوت أحمد فوزي، مساعد مخرج كريم عساف.

‎ومسرحية كاسيا تقدم في إطار رعب كوميدي وتدور الأحداث حول صراع بين الأخوة على الميراث والمال، وخلال الأحداث يتدخل الجن بين الأشقاء لاشعال الأوضاع في حلقات الصراع بينهم على الوصول لأكبر قدر من المال، وذلك بعد وضعهم السم لبعضهم بغرض القتل، للحصول علي حصة أكبر وذلك بعدما حاولوا قتل والدهم، ودارت الأحداث في البيت الذي كان يضفو عليها جو الرعب كذلك.