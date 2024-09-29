مدحت العدل ينعى حسن نصرالله: "أحد رموز المقاومة الممتدة والمناضلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى السيناريست الكبير مدحت العدل، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي استشهد جراء استهدافه من قبل غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان أمس الجمعة.

ونشر مدحت العدل نعيه عبر استوري حساب الرسمي على "إنستجرام" وقال: "قد تختلف المواقف وتتباين ولكن لا خلاف على أن المقاومة ضد العدو الصهيوني قاتل الأطفال في غزة وغيرها، والجاثم على قلب الوطن العربي كالكابوس، والذي لابد له من نهاية، هو العمل النبيل الذي يجب أن نؤازره ونقف معه".

واستكمل: "لذا فإنني أنعي السيد حسن نصرالله، أحد رموز المقاومة الممتدة والمناضلة، وأتقدم للشعب اللبناني خاصة، والعربي بوجه عام، بواجب العزاء وخالص المواساة لأسرته ومحبيه، ومن يسيرون على دربه في مقاومة الاحتلال البغيض".

كشف السيناريست مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، وقال: " بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبير شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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