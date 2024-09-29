هل تكون رانيا يوسف بديلة لـ ليلى علوي في “منورة بأهلها”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ المؤلف محمد أمين راضي عن كتابة الجزء الثاني من مسلسل “منورة بأهلها” الذي قدمت جزءه الأول الفنانة ليلى علوي، وكشف صناع العمل عن تعاقدهم مع الفنانة رانيا يوسف لتكون بطلة الجزء الثاني، وهو ما جعل عدداً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يربطون بين دور ليلى علوي في الجزء الأول ودور رانيا في الثاني لتدور الأسئلة حول هل تستكمل رانيا دور ليلى؟.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة أن الجزء الثاني من المسلسل ليس له علاقة بأحداث الجزء الأول، وبالتالي فإن دور رانيا فيه سيكون جديداً تماماً وليس استكمالاً لدور ليلى علوي كما أشيع.

مؤكداً أن المؤلف محمد أمين راضي يعكف حالياً على كتابة حلقات الجزء الثاني من المسلسل حتى يتسنى البدء في التحضيرات النهائية للعمل، قبل بدء تصويره.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “منورة بأهلها” كان من بطولة كل من: ليلى علوي، باسم سمرة، سلوى خطاب، ناهد السباعي، غادة عادل، كريمة منصور، سلوى محمد علي، نور محمود، علي العربي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.

ودارت أحداثه حول الضابط المحقق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، فيبدأ بكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.

يُذكر أننه عرض مؤخراً لرانيا يوسف، مسلسل “عمر أفندي”، وهو من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، ميران عبد الوارث، ميمي جمال، محمد رضوان، محمود حافظ، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.