عمرو دياب يضيء سماء العلا بحفل جماهيري ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا، وسط حضور حمل لافتة كامل العدد، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الحضور طوال فقرات الحفل.

وقدّم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث صعد على المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”.

ليغني بعدها عدداً من أغانيه منها: “بحبه”، “أنت الحظ”، “لو اتساب”، “برج الحوت”، “وياه”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “هتتدلع”، “تملي معاك”، وغيرها من الأغاني.

يُذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا حفلًا غنائيًا خاصًا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

من ناحية أخرى، يستعد الهضبة أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمسرح أرينا الكويت، الذي يعد واحدًا من أكبر المسارح هناك.