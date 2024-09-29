تأجيل مسلسل عمرو سعد.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن صناع مسلسل “سيد الناس” الذي يخوض به الفنان عمرو سعد سباق دراما رمضان المقبل، عن تأجيل تصوير العمل إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأفادت بعض المصادر أن تأجيل التصوير كان بسبب حريق بعض ديكورات المسلسل خلال الأيام الماضية في الحريق الذي شب بمدينة الإنتاج الإعلامي وتسبب في تدمير ديكورات فيلم “الحب كله” لإلهام شاهين، وطال بعض ديمورات المسلسل، ما دفع صناع العمل إلى بناء ديكورات جديدة، وتشمل منزل عمرو سعد في المسلسل، وبعض المنازل المحيطة به.

مسلسل “سيد الناس” بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، أحمد فهيم، طارق النهري، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

كان قد شبّ حريق هائل في مدينة الإنتاج الإعلامي مؤخراً التهم ديكورات عدد من الأعمال الفنية كان أكثرها تضرراً ديكورات فيلم “الحب كله” للفنانة إلهام شاهين، وذلك بعد ساعات من الانتهاء من بنائه في الحي الشعبي.

وكشف شهود عيان أن النيران التهمت الديكورات التي تم بناؤها حديثاً لفيلم “الحب كله”، بما في ذلك الشقق والحارة الشعبية، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما طاول الحريق جزءاً من ديكورات مسلسل “سيد الناس” للفنان عمرو سعد، وبعض ديكورات مسلسل “ديبو” للفنان محمد أنور.