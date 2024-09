توم كروز يصدم الجمهور في قاعة ألبرت الملكية.. شاهدوا ما فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الصعب أن نتخيل أن هناك أي شيء لم يختبره توم كروز في حياته المليئة بالحركة. ومع ذلك، فقد فاجأ الجميع مؤخَرًا بظهور غير متوقَّع في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن، مما أشعل موجة من الإثارة بين الجمهور.

في عمر ٦٢ عامًا، حقق “كروز” أحد أحلامه من خلال حضوره عرضًا مذهلاً لفيلم Top Gun: Maverick، الذي حقّق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، برفقة أوركسترا حيّة. كان حماسه لهذه التجربة الفريدة معدِيًا، ما جعل الليلة لا تُنسى.

وفي اللقطات التي سجّلها الحضور، وقف كروز، بكامل أناقته أمام الأوركسترا الكبيرة أثناء تقديم المقطوعة الموسيقية للفيلم وأشاد بالعرض المذهل للموسيقى الحيّة.

كان حماسه واضحًا عندما أشار إلى بالف – الذي شارك في تأليف مقطوعة مافريك جنبًا إلى جنب مع هارولد فالترماير وليدي غاغا وهانز زيمر – باعتباره “صديقًا عزيزًا” ووصفه بأنه “رائع”.

أتاحت هذه الليلة التي لا تُنسى لتوم كروز تحقيق أحد أحلامه، حيث غمر نفسه في سحر Top Gun: Maverick أثناء تجربته بطريقة جديدة تمامًا ولم يستطع الجمهور إلا أن يشاركه حماسته، مما جعل الأمسية احتفالاً حقيقياً بالفن السينمائي.

@dailymailbehindthelens EXCLUSIVE – Tom Cruise made a surprise appearance at the Top Gun Maverick live orchestral performance at the Royal Albert Hall