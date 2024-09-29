من “باب الحديد” إلى “رحلة 404”.. رحلة مشاركة الأفلام المصرية في الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: محطة جديدة يصل إليها فيلم رحلة 404 بعد إعلان نقابة المهن السينمائية اختياره ليكون المرشح الرسمي لمصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في سباق الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكلتها النقابة من السينمائيين والنقاد المستقلين، برئاسة النقيب مسعد فودة والذي أكد حصول الفيلم على النسبة الأكثر تصويتًا.

وعلى مدار السنوات الماضية أرسلت مصر حوالى 35 فيلما للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي، وهذه أفلام مصرية ترشحت للأوسكار على مدار السنوات، باب الحديد 1958، دعاء الكروان 1959، المراهقات 1960، وإسلاماه 1961، اللص والكلاب 1962، أم العروسة 1963، المستحيل 1965، القاهرة 30 (1966)، المومياء، 1969، امرأة ورجل 1971، زوجتى والكلب 1971، إمبراطورية ميم 1972، أريد حلا 1975، على من نطلق الرصاص 1975، (إسكندرية ليه) 1979، أهل القمة 1981، إسكندرية كمان وكمان 1990، أرض الأحلام 1993، المصير 1997، أسرار البنات 2001، سهر الليالى 2003، بحب السيما 2004، عمارة يعقوبيان 2006، فى شقة مصر الجديدة 2007، الجزيرة 2007، رسائل البحر 2010، الشوق 2011، الشتا اللى فات 2013، فتاة المصنع 2014، اشتباك 2016، شيخ جاكسون 2017، يوم الدين 2018، ورد مسموم 2019، لما بنتولد 2020، سعاد 2021، فوى فوى فوى سنة 2023.

ومنذ انطلاق جائزة الأوسكار عام 1947، ترشح لها أكثر من 35 فيلم مصري، حيث ترسل اللجنة المختصة بإرسال الأعمال المختارة إلى إدارة الأكاديمية فيلم كل عام منذ 1958، وكانت البداية مع فيلم “باب الحديد” للمخرج العالمى الراحل يوسف شاهين، الذى أصبح أول فيلم أفريقي وعربي يتنافس على الجائزة، وتم إرسال 4 أفلام للمخرج العبقرى الراحل يوسف شاهين، وهى “باب الحديد”، “إسكندرية.. ليه؟”، “إسكندرية كمان وكمان”، وآخرهم “المصير”.وبالرغم من إرسال مصر أفلام بشكل منتظم إلى الأوسكار، ألا أنها لم تستطع تحقيق ولا ترشيح واحد إلى الآن، كما قل عدد الأفلام المصرية المشاركة فى المنافسة خلال الفترة ما بين عام 1982 إلى عام 2001، حيث تم إرسال 3 أفلام فقط، لكن عادت من جديد مصر في إرسال الأفلام بشكل منتظم في عام 2002.

ولكن لم ترسل مصر فيلما إلى الأوسكار في خلال عام 2015، حيث بعد اختبار فيلم “بتوقيت القاهرة” للنجم الراحل نور الشريف، تأخر مخرج العمل عن موعد التسليم ولم يستطيع اللحاق بمرحلة التقديم، وكان هذا هو العام الوحيد لم يتم فيه إرسال فيلم يمثل مصر فى المرحلة الأولى من ترشيحات الأوسكار.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، مدير التصوير فوزي درويش، وإشراف فني وديكور عاصم على ومونتاج محمد عيد وموسيقي تصويرية سعاد بوشناق وتصميم الأزياء مروة عبدالسميع وميكساج كوستاس فاريمبوبيوتيس ومهندس الصوت علمي عبدالستار، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.