فن ومشاهير

مساري: شاهدت منزل طفولتي يتحول رماداً

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر الفنان اللبناني الكندي مساري برفع الصوت أمام العالم ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في لبنان. 

وشارك مساري جمهوره العالمي عيّنة مما تقترفه آلة العدوان الإسرائيلي، بعدما دمّرت منزله الذي أمضى فيه سنوات طفولته وعائلته.

وشارك مساري مقطع فيديو تعبيرياً لمبانٍ تحترق مع اسم “لبنان” مشتعلاً، أرفقه بتعليق مؤثر جاء فيه: “لقد شاهدت اليوم منزل طفولتي يحترق ويتحول إلى رماد بينما يقف العالم صامتاً وخائفاً”.

وتابع: “فليمنحنا الله الحكمة حتى نفهم أن الحروب لا تحصد إلا أرواح الأبرياء. أدعو لعائلتي وأصدقائي الذين فقدوا أرواحهم أحباءهم اليوم. عاش شعب لبنان”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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