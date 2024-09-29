مساري: شاهدت منزل طفولتي يتحول رماداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر الفنان اللبناني الكندي مساري برفع الصوت أمام العالم ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في لبنان.

وشارك مساري جمهوره العالمي عيّنة مما تقترفه آلة العدوان الإسرائيلي، بعدما دمّرت منزله الذي أمضى فيه سنوات طفولته وعائلته.

وشارك مساري مقطع فيديو تعبيرياً لمبانٍ تحترق مع اسم “لبنان” مشتعلاً، أرفقه بتعليق مؤثر جاء فيه: “لقد شاهدت اليوم منزل طفولتي يحترق ويتحول إلى رماد بينما يقف العالم صامتاً وخائفاً”.

وتابع: “فليمنحنا الله الحكمة حتى نفهم أن الحروب لا تحصد إلا أرواح الأبرياء. أدعو لعائلتي وأصدقائي الذين فقدوا أرواحهم أحباءهم اليوم. عاش شعب لبنان”.