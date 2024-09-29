ميرنا وليد - بيروت - عرفنا الممثل السوري محمد حداقي في الكثير من الأعمال التمثيلية نذكر: "الواق واق، ضيعة ضايعة، الخربة، هواجس عابرة، مقامات العشق، جيران، بقعة ضوء، مذكرات عشيقة سابقة، صدر الباز، الأخوة، سنعود بعد قليل، زمن البرغوت".
موقع "الفن" التقى بالممثل السوري محمد حداقي، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن العديد من المواضيع، نذكر عمله الجديد، العملان السوريان الذي أحببهما مؤخرا، استذكرنا المسلسل الشهير "ضيعة ضايعة" ودوره "أبو شملة" فيه، من يُرشّح ليكون مكان الممثل الراحل نضال سيجري في حال تم التحضير لموسم جديد من العمل؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - محمد حداقي: "لا أحد يمكنه ان يحلّ مكان هذا الممثل" وماذا عن جديده؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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