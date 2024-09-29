شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خوري: برنامج عروض الأفلام بمهرجان الجونة يضم 71 فيلمًا من 40 دولة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المنتجة ماريان خورى، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة السابعة عن تفاصيل برنامج المهرجان، حيث قالت خلال كلمتها: "أود بدايةً أن أرحب بجميع الحضور من الإعلاميين والصحفيين، وصنّاع السينما، وممثلي السفارات الأجنبية، والرعاة.

وأضافت: "كما أود أن أوجه التحية لكل من أصرّ على إنجاح الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي صاحبتها، إن نجاحنا في إقامة الدورة السادسة دفعنا لإطلاق مبادرات جديدة تجسّد رؤيتنا الشاملة لدور مهرجان الجونة السينمائي في دعم صناعة السينما. لقد اتخذنا خطوات أكثر تطورًا استنادًا إلى ما تحقق في الدورات السابقة، ونسعى لنقل هذه الإنجازات إلى آفاق إبداعية أوسع".

وأضافت ماريان خوري: "منذ انطلاقه، التزم مهرجان الجونة بدوره كجسر بين الثقافات ومنصة لعرض أحدث الأفلام. وقد تجلى هذا الهدف في جميع أنشطة المهرجان، خصوصًا في برنامج عروض الأفلام الذي يضم 71 فيلمًا روائيًا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة. يتضمن البرنامج 55 فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، و16 فيلمًا قصيرًا، 6 منها في عرضها العالمي الأول، و12 منها تمثل التجارب الأولى لمخرجيها، ما يضفي حيوية ونظرة جديدة على المهرجان. كما أن 36% من هذه الأفلام هي لصانعات أفلام.

وأكملت حديثها قائلة: "يتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، فالمهرجان منذ الدورة الأولى، ركز على دفع صناعة السينما من خلال سيني جونة، التي توفر الدعم والتوجيه للمشاركين عبر خبراء متخصصين في صناعة السينما، إلى جانب الدعم المالي الكبير. نحن فخورون بأن معظم المشاركين السابقين في المنصة قد حصلوا على الاعتراف الدولي وواصلوا رحلتهم مع المهرجانات العالمية وحصدوا الجوائز، منها فيلم "رفعت عيني للسما" لندى رياض وأيمن الأمير، الذي شارك في مرحلة ما بعد الإنتاج في منصة الجونة، وحصل على جائزة العين الذهبية من مهرجان كان الأخير.

وتابعت: "هدفنا الأساسي دائما هو توفير أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب، وهو ما تحقق من خلال سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، برئاسة أحمد شوقي، إذ نجح في استقطاب رعاة وممولين لتقديم جوائز تقدر بأكثر من 350 ألف دولار، يتنافس عليها 21 مشروعًا من 13 دولة عربية، بشراكة مع تسع دول غربية. تم اختيار هذه المشاريع من بين 230 مشروعًا. تتضمن هذه المشاريع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة، و6 مشاريع وثائقية طويلة)، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (4 أفلام روائية طويلة، و4 أفلام وثائقية طويلة).

وتحدثت ماريان خوري عن أن فنان مصري مميز يتمتع بتاريخ حافل في السينما يزيد عن 70 فيلمًا، تميز دائما باختياراته الجريئة والمتنوعة، واشتهر بدعمه لصناعة السينما بشكل عام وللشباب بشكل خاص أنه النجم الكبير محمود حميدة، الذي نفخر بتكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويقام المؤتمر الصحفى بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور فريق عمل المهرجان المهندس نجيب ساويرس، المهندس ساميح ساويرس، يسرا، عمرو منسى، المنتجة ماريان خورى، بشرى وزوجها، المخرج يسرى نصر الله، السيناريست مريم نعوم، المخرجة مريم أبو عوف، المنتج محمد حفظى، المنتج محمد مشيش، الناقد أندو محسن، ألبرت شفيق.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى تنعقد في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويتم تكريم هذا العام الفنان محمود حميدة، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية.



الدورة السابعة لمهرجان الجونة



الفنانة الكبيرة يسرا



المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة



امينة خليل



سميح ساويرس



صور من المؤتمر الصحفى



عمرو منسى خلال فاعليات مؤتمر المهرجان



عمرو منسى



ماريان خورى