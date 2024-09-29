شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: أدعم الشعب اللبناني والفلسطيني والفن اللغة بيننا وبين العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان، وكونها متواجدة من أول دورة، والتي تراها الأقرب إلى قلبها.

وتوجهت يسرا بالشكر إلى الإعلام والحضور، قائلة: "بشكر الإعلام اللي قدر يقدم الدورة الماضية، وإنها ماكنتش ريد كاربت فقط، وأتمنى أن تكون دورة ناجحة، كما أنى أدعم الشعب اللبناني والفلسطيني، وأضافت: "بشوف أن الفن هو اللغه الوحيدة اللي بينا وبين العالم ويقدر يوحدنا بس لو استخدمناه صح".

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية.

تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 350 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: "سينما من أجل الإنسانية». يستمر المهرجان في دورته السابعة المقبلة في تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة. في إطار البرنامج الخاص.

كذلك يستمر الترحيب بلجنتي تحكيم من مؤسسات عالمية: الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) الذي تمنح لجنته جائزة لأحسن عمل أول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشبكة ترويج السينما الآسيوية (نيتباك) التي تمنح الجائزة لأحسن فيلم آسيوي.

يقدم المهرجان الدورة السابعة لمنصة سيني جونة، التي هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لغرض دعم وتَمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين.

تتكون منصة سيني جونة، من 5 برامج: سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وملتقى سيني جونة لصناع الأفلام، وسوق سيني جونة، وسيني جونة للمواهب الناشئة، وسيني جونة للأفلام القصيرة.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى تنعقد في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويتم تكريم هذا العام الفنان محمود حميدة، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية.



الدورة السابعة لمهرجان الجونة



الفنانة الكبيرة يسرا



المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة



امينة خليل



سميح ساويرس



صور من المؤتمر الصحفى



عمرو منسى خلال فاعليات مؤتمر المهرجان



عمرو منسى



ماريان خورى