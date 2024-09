شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يكشف عن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، اليوم الأحد، عن الأفلام المتنافسة على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، وهي كالتالي:

أمانة البحر A Promise to the Sea

فيلم مصري من اخراج هند سهيل وتدور أحداثه بعد وفاة والدة زين، وفي أثناء مراسم التحضير للدفن، يسرق زين جثة والدته لكي يحقق حلمها الذي طال انتظاره. يبتعد بسيارته عن قريته المتواضعة ليبدأ رحلة ستغير حياته إلى الأبد.

برتقالة من يافا An Orange from Jaffa

إخراج محمد المُغنّي |فلسطين، بولندا، فرنسا، وتدور أحداثه حيث يستقل الشاب الفلسطيني محمد سيارة أجرة لكي تعبر به من نقطة تفتيش إسرائيلية. وعندما يكتشف السائق فاروق أن محمد فشل بالفعل في تجاوز نقطة تفتيش أخرى، تبدأ الأزمة.

مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة: الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية

بلا صوت Sans Voix

اخراج صامويل باتي | سويسرا |، وتدور أحداثه حول دان شاب يقضي معظم وقته في شقته، وعندما يخرج من المنزل، يشعر بالعزلة ولا يشعر بالراحة سوى في النوادي الليلية، حيث موسيقى التكنو والمخدرات. ذات يوم، تغير عيون طفل نظرته إلى العالم.

مهرجان لوكرنو السينمائي: جائزة أفضل فيلم سويسري قصير

حوريات البحر Mermaids

اخرتج سارة ماليون | المارتينيك، الفرنسية، الكريولية، وتدور أحداثه في شمال جزيرة المارتينيك، يكافح الصياد الأرمل وصاحب المطعم دانييل لتربية ابنته وسط أزمة اقتصادية طاحنة. تستخدم ابنته صَدَفة لاستدعاء حوريات البحر بحثًا عن أصدقاء جدد، فتأخذ حياتهما منعطفًا أخطر.

مهرجان ترايبيكا السينمائي

الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا The Man Who Could not Remain Silent

اخراج نيبويشا سلييبسيفيتش | كرواتيا، فرنسا، بلغاريا، سلوفينيا، وتدور أحداثه في عام 1993، في البوسنة والهرسك، أوقفت ميليشيا عسكرية قطار ركاب في أثناء عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجسر على التصدي لهم.

الرقص في الزاوية Dancing in the Corner

اخراج يان بوينوفسكي | بولندا |، وتدور أحداثه بعد انهيار الشيوعية في عام 1989، لم تعد أجهزة التلفاز المُلونة تدل على الرفاهية في بولندا، وبدأت الشاشات في المنازل البولندية تتحول إلى ما يشبه الواقع. لكن هل الواقع مُلون حقًا؟

مهرجان كان السينمائي: مسابقة أسبوع النقاد

فجر كل يوم Dawn Everyday

اخراج أمير يوسف | مصر | وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي، داخل المجتمع الكوزموبوليتاني المصري المنقسم بين القوميين والقوى الاستعمارية، يستكشف الطفل نبيل الحدود الاجتماعية الجديدة التي تؤطر علاقته بجارته وصديقته ميريل في عصر ما بعد التأميم.

كرسي من أجلها A Chair For Her

اخراج أحمد إبراهيم | أمريكا | وتدور أحداثه حيث تذهب لميس لزيارة حبيبها السابق فون حاملةً معها أنباء قد تؤدي إلى نبش جراح قديمة، لكن فون بدوره يخفي سرًا، وسيتحتم عليهما مواجهة قرار غيَّر مسار حياتهما.

عرض دولي أول

كيف استعدنا والدتنا How We Got Mother Back

اخراج جونكالو وادينغتون | البرتغال ، وتدور أحداثه حيث يختبىء أب لأربعة أطفال في سريره بعد وفاة زوجته حزنًا عليها. يحاول أبناؤه إخراجه من تلك الحالة، فيقلد الابن الأكبر صوت والدته، وسرعان ما تخرج اللعبة عن السيطرة وتتماهى الشخصيات.

ليز واكسول Lees Waxul

اخراج يورو مباي | السنغال، فرنسا، بلجيكا، إفريقيا الوسطى | وتدور أحداثه في قرية يندر فيها الخبز، يحافظ أوسينو، الصيَّاد السابق، على استقراره المادي عبر بيع الخبز الفاسد. لكن عندما تفتتح شقيقة زوجته مخبزًا، ينشأ توتر خفي بينهما، ويصبح عمله ومكانته في العائلة على المحك.

ما بعد Upshot

اخراج مها حاج | فلسطين، إيطاليا، فرنسا |، وتدور أحداثه حول

مها وسليمان، زوجان يعيشان في مزرعتهما المنعزلة، حيث يعتنيان بمحصول والحيوانات وينغمسان في نقاش اختيارات أبنائهما، إلى أن يظهر في الصورة غريب يعكر صفو حياتهما مُعيدًا إليها ماضٍ أليم.



المراقِب The Watchman

إخراج على شِرِّي | إيطاليا، فرنسا | وتدور أحداثه في قرية لوروجينا النائية، يتمركز الرقيب بولوت، وهو جندي قبرصي تركي شاب، لحراسة الحدود. وبينما يقف بكل إخلاص لمراقبة المناظر الطبيعية الهادئة وسط الروتين والعزلة، تتكشف أحداث غريبة تتحدى جوهر مهمته.

نظرية غريغوريوس The Eggregores' Theory

أندريا غاتوبولوس | إيطاليا | وتظور أحداثه حول إنه لا يتذكر شيئًا عن إحدى فترات حياته. بهت كل شيء، لكن الشيء الوحيد الذي يزعجه هو تلك الموسيقى التي نسي ماذا تعني له لكنه لا يستطيع إيقافها في رأسه.