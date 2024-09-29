تعرف على لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد لإعلان تفاصيل دورته السابعة، عن أعضاء لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024، وتضم اللجنة كل من: أمجد أبو العلاء - مخرج ومنتج - السودان، لمياء قيقة – ناقدة وأكاديمية والمدير الفني لأيام قرطاج السينمائية - تونس
ناديا دريستي – خبيرة في صناعة السينما ومؤسسة برنامج لوكارنو برو -سويسرا
قائمة جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024
- شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير.
- شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج.
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART
- 10000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من لاجوني فيلم برودكشن
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رد ستار فيلمز
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من إم بي سي ستوديوز
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من جامعة ESLSCA
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من O West
- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من The Sound of Egypt
- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير
- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج
- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من هير ستوري فيلمز
- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد
- 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد
- إقامة إبداعية لصانع أفلام في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت
- دعوتين لحضور مهرجان سينمائي فرنسي من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي
- 50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution
- دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية
- دعوة موجهة لمشروع في التطوير للمشاركة في معمل راوي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
- دعوة موجهة لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج للمشاركة في معمل موزاييك من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
- دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA
- دعوة لحضور سوق الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي تغطي الاعتماد وتكاليف السفر بقيمة 1500 يورو وعضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA وIEFTA
- 23000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بي ميديا برودكشنز
- 20000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بيج بانج ستوديوز
- 10000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز
- 10000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز
- دعوة لمشروع فيلم وثائقي في مرحلة التطوير للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي الأوروبي (ميديميد).