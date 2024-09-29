تامر عاشور يتألق في حفله بالإسكندرية بحضور كامل العدد (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا لخريجي معهد الخدمة الاجتماعية بحضور "كامل العدد" بالإسكندرية، مساء أمس السبت 28 سبتمبر .



شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من جمهور تامر عاشور الذي تفاعل مع أغانيه بالتصفيق والغناء .



وقدم تامر عاشور ، وصلة من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ده حكاية"، "باي باي"، "بقول عادي"، "عشت معاك حكايات"، "تسلم"، "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع"، "بياعة"، "قولوله سماح"، "مكملناش"، "ذكريات كدابة" وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات المعجبين .



يذكر أن الفنان تامر عاشور أعلن عن جولة غنائية له في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025، ونشر بوستر للجولة عبر حسابه على إكس، ليشوق جمهوره لها.