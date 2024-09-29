يسرا من مؤتمر "الجونة السينمائي": الفن يقدر يغير الدنيا لو استخدمناه صح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعربت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان، وكونها متواجدة من أول دورة، والتي تراها الأقرب إلى قلبها.

وتوجهت يسرا بالشكر إلى الإعلام والحضور، قائلة "بشكر الإعلام اللي قدر يقدم الدورة الماضية، وإنها ماكنتش ريد كاربت فقط، وأتمنى أن تكون الدورة الجديدة ناجحة".

كما أعربت عن دعمها للشعب اللبناني والفلسطيني، وأضافت: "أتمنى الدورة الجديدة تعبر فيها السينما عن الحياة التي نعيشها من أوجاع وأفراح واللي بيحصل في لبنان، بشوف إن الفن هو اللغة الوحيدة اللي ممكن تبقى بينا وبين العالم، الفن يقدر يغير الدنيا بس لو استخدمناه صح".

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: منصة سيني جونة.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية. تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 350 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: "سينما من أجل الإنسانية".

يستمر المهرجان في دورته السابعة المقبلة في تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة. في إطار البرنامج الخاص.