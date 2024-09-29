نجيب ساويرس في مؤتمر "الجونة السينمائي": المهرجان يأخذ من السينما الزاوية التي تعبر عن الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي إن وصول المهرجان إلى الدورة السابعة، هو دليل على ترسيخ المكانة التي وصل إليها، بنفس المواصفات العالمية التي تم على أساسها إطلاقه، لتأكيد الدور الحيوي الذي يلعبه في الحياة الثقافية عمومًا ودعم صناعة السينما خصوصًا، سواء في مصر أو في الوطن العربي.

وتابع في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم في أحد الفنادق للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة "كل عام يتجدد اللقاء في المهرجان، ومع ما يعيشه العالم من صراعات لا تنتهي، وكجزء من المسؤولية المجتمعية للجونة، يتجدد شعار (سينما من أجل الإنسانية) الذي حرصنا عليه منذ الدورة الأولى، لزيادة الوعي بالقضايا الإنسانية، فالسينما كانت ولا تزال قادرة على تحسين حياة الناس، ومن خلالها نتجاوز كل هذه المآسي التي تحيط بنا".

وتابع "نريد أن نبدأ الدورة الجديدة بفرح، فما يحدث حولنا يجعل الاكتئاب هو السائد، والمهرجان يأخذ من السينما الزاوية التي تعبر عن الإنسانية وتعبر عن المعاناة، توصل المعاناة بطريقة راقية"، متمنيا النجاح للمهرجان ومازح عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وطلب منه إرسال جدول الأفلام التي سيتم عرضها في الدورة الجديدة "ياريت يتبعتلنا جدول الأفلام عشان بتوه".

المهرجان تنطلق دورته السابعة في شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من دول العالم، ويعرض أكثر من ٧٠ فيلما.