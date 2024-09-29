سلمى أبو ضيف تكشف عن حملها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن حملها الأول، على طريقتها الخاصة.

ونشر "Et بالعربي" عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة لها وهي تضع يدها على جنينها، وعلق الحساب: "سلمى أبو ضيف تكشف عن حملها على غلاف مجلة ڤوغ العربية، حيث تنتظر طفلتها الأولى".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

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