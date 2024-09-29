فن ومشاهير

بهذه الكلمات.. تامر حسني يدعم الشعب اللبناني والفلسطيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني على دعم الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والغارات العنيفة التي يشنها على الضاحية الجنوبية.

وكتب تامر على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "اللهم إنا نستودعك لبنان وفلسطين وشعبهم، أمنهم وأمانهم أرضهم وسمائهم اللهم كن لهم معينًا وظهيرًا ونصيرًا أحفظهم من كل سوء".

يذكر أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من النجوم وهم: الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، وتأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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