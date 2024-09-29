بهذه الكلمات.. تامر حسني يدعم الشعب اللبناني والفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني على دعم الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والغارات العنيفة التي يشنها على الضاحية الجنوبية.

وكتب تامر على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "اللهم إنا نستودعك لبنان وفلسطين وشعبهم، أمنهم وأمانهم أرضهم وسمائهم اللهم كن لهم معينًا وظهيرًا ونصيرًا أحفظهم من كل سوء".

يذكر أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الذي يجمعه بنخبة من النجوم وهم: الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، الفنان عصام السقا، الفنان محمد ثروت، وتأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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