تعرف على الأفلام الوثائقية الطويلة التي تتسابق على جوائز "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد 29 سبتمبر للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، عن عدد من الوثائقيات التي تتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهي:

أبي

Tata

لينا فدوفي، رادو تشورنيتشوك | رومانيا، ألمانيا، هولندا | 2024 | الرومانية، الإيطالية | 82 د

بعد سنوات من القطيعة بين لينا وأبيها العنيف، تكتشف أن والدها قد أصبح بدوره ضحية عنف. وحين تقرر مساعدته في فضح الظلم الذي تعرَّض له، تتفتَّح جراح الماضي.

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

عمل أول

إحكيلهم عَنَّا

Tell Them about Us

رند بيروتي | ألمانيا، الأردن، السعودية | 2024 | العربية، الألمانية، الإنجليزية | 92 د

في ألمانيا، تشق مجموعة من المراهِقات العربيات والكرديات طريقهن وسط تعقيدات التمييز المُقنَّع والضغوط العائلية، وبجرأة يعرضن أحلامهن وصراعاتهن أمام الكاميرات.

مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية | مهرجان سالونيك الدولي للأفلام الوثائقية

عمل أول

ذاكرتي مليئة بالأشباح

My Memory is Full of Ghosts

أنس زواهري | سوريا | 2024 | العربية | 75 د

مرثية بصرية تستكشف واقعًا مُحاصَرًا بين الماضي والحاضر والمستقبل في مدينة حمص السورية. ومن خلف صورة السكان المنهَكين الباحثين عن حياة طبيعية، تبرز ذكريات مدينة يسكنها الدمار والفقد.

مهرجان فيزيون دو ريل السينمائي الدولي: تنويه خاص في مسابقة الأفلام الدولية الطويلة

عمل أول

رفعت عيني للسما

The Brink of Dreams

ندى رياض، أيمن الأمير | مصر، فرنسا، الدنمارك، قطر، السعودية | 2024 | العربية | 100 د

في قرية نائية في جنوب مصر، تتمرد مجموعة من الفتيات على العادات فتُشكِّلن فِرقة من الفتيات فقط لأداء العروض المسرحية في الشارع.

مهرجان كان السينمائي: جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، ومسابقة أسبوع النقاد

عمل ثانٍ

سيلَما

Cilama

هادي زَكَّاك | لبنان، قطر | 2024 | العربية | 89 د

بحث يمتد لسنوات عدة في محاولة لاستعادة السيرة الذاتية لـ"سيلَما"، أو السينما كما عُرفت في طرابلس بلبنان، عبر أربعين صوتًا وأكثر من ألف صورة توثِّق أثر الأمكنة والذاكرة.

عرض عالمي أول

طاردة العشيقات

Mistress Dispeller

إليزابيث لو | الصين، الولايات المتحدة | 2024 | الصينية | 94 د

في الصين، تعمل وانغ في وظيفة "طاردة العشيقات" التي استحدثها انتشار الخيانات الزوجية. تحاول وانغ إنقاذ علاقة زوجين على وشك الانفصال. وبينما نتابع جهودها، يتأرجح تعاطفنا مع الزوج مرة ومع الزوجة مرة أخرى.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي: جائزة نيتباك

عمل ثانٍ

معجزة تحوُّل الطبقة العاملة إلى أجانب

The Miraculous Transformation of the Working Class Into Foreigners

سمير | سويسرا، إيطاليا | 2024 | الإيطالية، الفرنسية، الألمانية | 130 د

ترصُد عيون مهاجر انهيار ثقافة الطبقة العاملة التي تشكَّلت في سويسرا على مدى أكثر من 100 عام على يد الحزب الديمقراطي الاجتماعي والنقابات العمالية. اليوم أصبحت تُدعى طبقة الأجانب.

مهرجان لوكارنو السينمائي

موت بلا رحمة

Death without Mercy

وعد الخطيب | المملكة المتحدة | 2024 | العربية | 85 د

عائلتان سوريتان تجمعان خيوط المأساة وتكشفان عن الفساد والأكاذيب وعدم كفاءة الحكومة التي أدت إلى تفاقم كارثة زلزال فبراير 2023 ونجم عنها وفاة 50 ألف شخص جنوب تركيا.

مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية

الموسيقى التصويرية للانقلاب

Soundtrack to a Coup

يوهان غريمونبريز | بلجيكا، فرنسا، هولندا | 2024 | الإنجليزية، الفرنسية، الهولندية، الروسية | 150 د

في فبراير 1961، يقتحم عازفو موسيقى الجاز وناشطات من ذوات البشرة السمراء مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجًا على اغتيال باتريس لومومبا.

مهرجان صندانس السينمائي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة

نحن في الداخل

We Are Inside

فرح قاسم | لبنان، قطر، الدنمارك | 2024 | العربية | 177 د

بعد 15 عامًا من الغياب، تعود فرح إلى طرابلس اللبنانية لتمكث مع والدها الكهل، فتلك فرصتها الأخيرة لتصبح جزءًا من عالمه. يحاول الاثنان إيجاد لغة مشتركة لمحادثتهما الختامية.

مهرجان فيزيون دو ريل السينمائي الدولي: تنويه خاص في مسابقة الأفلام الدولية الطويلة

عمل أول

نوع جديد من البرِّيَّة

A New Kind of Wilderness

سيليي إيفنسمو ياكوبسن | النرويج | 2024 | النرويجية، الإنجليزية | 84 د

في مزرعة صغيرة في غابة نرويجية معزولة، اختارت عائلة أن تعيش حياة حرة في البرية، لكن حادثًا مأساويًّا يضطرهم إلى ترك مزرعتهم المثالية وشق طريقهم وسط المجتمع الحديث.

مهرجان صندانس السينمائي: جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل فيلم وثائقي دولي

عمل ثانٍ

يتعلَّم

Elementary

كلير سيمون | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 105 د

في مدرسة ماكارينكو الابتدائية، يود الأطفال أن يتعلموا ويمرحوا، ويدرك الأساتذة أنهم لا يُدرِّسون المناهج فحسب بل يُعلِّمون قيم الحياة. يتدرب الأطفال لكي يصبحوا مواطنين صالحين وبشرًا أيضًا.

تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي 24 أكتوبر المُقبل، ويعرض أكثر من 70 فيلما بمشاركة عدد كبير الدول من مختلف أنحاء العالم.