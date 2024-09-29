ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفنانة بلقيس فتحي، العرض الخاص لدار "Messika" للمجوهرات في اسبوع الموضة في باريس. وتألقت بلقيس في العرض بإطلالة رائعة بالأحمر خطفت فيها الأنظار. وارتدت بلقيس فستان احمر بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، مع أكمام طويلة، من تصميم دار "Balmail"، يبلغ سعره 3474 دولار أميركي. وتزينت بلقيس بعقد الماسيّ من تصميم دار "Messika" جاء على شكل خنفساء، ويحمل العقد إسم "AKH- BA-KA"، يبلغ وزنه 110 قيراط، ويتألف من 2400 ماسة. ومن الناحية الجمالية، جمعت بلقيس شعرها بالكامل للخلف، وطبقت مكياجا ناعما ابرز ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تتألق بالأحمر الناري في باريس.. وسعر فستانها خيالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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