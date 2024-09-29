شكرا لقرائتكم خبر عن Dmc تعرض مسلسل زينهم بدءًا من اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc أولى حلقات مسلسل "زينهم" بطولة النجم أحمد داود، اليوم الأحد في عرضه الثاني، وذلك بعد النجاح الذي حققه العمل في عرضه الأول على شاشة قنوات ON خلال موسم شتاء العام الماضي 2023.

مسلسل "زينهم"، من بطولة النجم أحمد داود، يعرض من الأحد إلى الخميس على شبكة قنوات dmc، في السادسة والنصف مساءً، ويعاد مرتين، المرة الأولى في الواحدة والنصف صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشرة صباحًا.

فيما يعرض على شاشة dmc drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الثامنة صباحًا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا.

وتدور أحداث مسلسل "زينهم"، من بطولة النجم أحمد داود، حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والغموض.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

