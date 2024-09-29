شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عن الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء، حيث ستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرّف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها، وسيحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

وهذه قائمة بالأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:

الصراع لأجل لايكيبيا

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

المعماري

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

أوليفيا والغيوم

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

تدفُّق

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

من التراب وإليه

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

نوع جديد من البرِّيَّة

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