شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسارات للعروض المسرحية بالدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي المسرحي بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الأولى التي تقام في الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر، عن ستة مسارات للعروض المسرحية بالدورة الأولى، حيث يضم المهرجان مسابقة العروض الكبرى، ومسابقة المسرح الجماهيري، ومسابقة مسرح الطفل والنشء، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة المسرح الثنائي، ومسابقة عروض مسرح الشارع والمساحات المسرحية المفتوحة.

أكد عمار بن عوبد غواص، مدير دائرة الفعاليات والتوعية ببلدية ظفار والمنسق العام لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، أن المهرجان يمثل فرصة ذهبية للاحتفاء بـ"أم الفنون" المسرح في دورته الأولى، والذي يُعد ركيزة أساسية في إثراء الثقافة والفنون. وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى تسليط الضوء على المسرح المحلي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الفنانين المسرحيين من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في إرساء أسس جديدة للمسرح العُماني وتطويره بشكل يواكب المسرح العالمي.

وأضاف غواص أن المهرجان لا يقتصر فقط على تقديم العروض المسرحية، بل يهدف إلى خلق بيئة حاضنة وداعمة للأعمال الفنية المستقبلية في السلطنة، من خلال إتاحة الفرصة للمواهب المحلية للظهور والتألق. وبيّن أن هذا المهرجان سيساهم في تعزيز مكانة المسرح في عُمان، وجعلها وجهة للفن المسرحي على المستويين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.