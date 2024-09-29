شكرا لقرائتكم خبر عن من ليلى مراد للعندليب عبد الحليم حافظ.. تعرف على أشهر من غنوا للقلب ودقاته والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم في التاسع والعشرين من سبتمبر باليوم العالمي للقلب، وبهذه المناسبة نرصد عددًا من الأغانى التي لها علاقة بالقلب ودقاته ومنها :

أغنية يا خلى القلب للعندليب عبد الحليم حافظ:

أغنية ياخلى القلب الذى قدمها العندليب عبد الحليم حافظ، وحققت نجاحًا كبيرًا حينها، فخلى القلب هو من لم يدخل قلبه أحد ولم يسكنه أو يقترب منه، وبطبيعة الحال لم يقبل نداءه أو أمنياته لأنه اختار أن يعيش ويبقى وحده دون إجابة لأى نداء، وكلمات أغنية يا خلى القلب التى كتبها مرسى جميل عزيز ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب لتنطلق بصوت عبدالحليم حافظ، هى أصدق تعبير عن تلك العلاقة الشائكة مع أصحاب القلوب الفارغة، فهذه الأغنية ليست إلا دعوة للحب وفتح الأبواب المغلقة والرد على الحبيب.

أغنية القلب يعشق كل جميل لكوكب الشرق أم كلثوم:

كانت هذه الأغنية تتحدث عن الحب الإلهي، وعن السلام الداخلي الذي يتحقق.

أغنية أنا قلبى دليلى للراحلة ليلى مراد

وتقول كلمات الأغنية أنا قلبي دليلي قلبي دليلي أنا قلبي دليلي قالي هـ تحبي دايما يحكيلي وبصدق قلبي، أنا قلبي قلبي دليلي حبوبي معايا من قبل ما اشوفه، قلبي ده مرايا مرسوم مرسوم فيها طيفه.

وقدمت أيضا الديفا سميرة سعيد أغنية عن القلب ودقاته وتحمل إسم القلب ومايريد، كما قدمت النجمة ماجدة الرومى أغنية بالقلب خليني .