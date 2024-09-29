شكرا لقرائتكم خبر عن عادل السنهوري لـ شريف مدكور: عبقرية سيد درويش أن ألحانه تعيش منذ 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى عادل السنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365" أثناء حلوله ضيفًا على برنامج بيت شريف مع الإعلامي شريف مدكور، عن أمور عديدة بخصوص الملحن الراحل سيد درويش التي تزامنت ذكراه مع الشهر الجاري وذلك خلال الحلقة السابقة من البرنامج الذى يذاع عبر إذاعة ميجا أف إم.

وكشف السنهوري عن أن الراحل يعد أهم اسم في تاريخ التلحين بمصر والعالم العربى وكل من أتى بعده استفاد من تجربته فهو المجدد الذى أضفى على الأغنية العربية أسلوبًا متفردًا بفضل موهبته وعبقريته في عالم التلحين، وأضاف أن عبقرية درويش تجلت في أن ألحانه ما زالت تعيش حتى الآن رغم رحيله منذ 100 عام.

كما أكد أن سيد درويش لم يكن مجرد ملحن بارع وإنما كان يهتم بقضايا وطنه وهموم شعبه، بأغانٍ مثل قوم يا مصري وغيرها من الأغاني التى ألهبت حماس الشعب فى ثورة 1919.

برنامج بيت شريف يذاع الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة 7 مساءا ويقدمه الإعلامي شريف مدكور .