شكرا لقرائتكم خبر عن عن قصة نجيب محفوظ.. كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم افتتاح الجونة "آخر المعجزات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الجونة السينمائي فيلم قصير في ليلة افتتاحه يوم 24 أكتوبر المقبل، وهو فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي، ليكون العام الثاني على التوالي الذي يفتتح مهرجان الجونة فيلم قصير.

الفيلم مقتبس من القصة القصيرة "معجزة" من المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للأديب الحائز على جائزة نوبل والروائي الأشهر في العالم العربي نجيب محفوظ، وفي تناول شيّق للعلاقة بين العالمين المادي والروحي، يتتبع الفيلم رحلة يحيى الصحفي الأربعيني، الذي تأتيه مكالمة هاتفية من شخص ميت أثناء وجوده في الحانة، ما يدفعه نحو رحلة روحية تنتهي بمصير غير متوقع.

فيلم آخر المعجزات من إخراج عبد الوهاب شوقي ومن بطولة ويشاركه مارك لطفي في كتابة السيناريو، من بطولة خالد كمال وأحمد صيام وعابد عناني، مع ظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومن إنتاج أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومارك لطفي وباهو بخش، وعادل عبدالله، كما تلقى دعم من قبل الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق ).

يضم الفيلم أيضًا عمر أبو دومة كمدير تصوير، والذي عمل في فيلم حظر تجول الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وياسر عزمي في المونتاج، الذي شارك في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو الذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.