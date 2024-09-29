نور الغندور تتألق بفستان من توقيع إيلي صعب و تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور انظار متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال و الرقي، إرتدت فيه فستان قصير و ضيق ذات أكمام طويلة باللون البيج مرصع بحبات الكريستال اللامعة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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الفستان الذي إعتمدته نور من توقيع مصمم الأزياء العالمي اللبناني إيلي صعب، و يصل سعره إلى 8930 دولار، أما حقيبة يدها من Bottega Veneta.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

