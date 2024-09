عرض فيلم "أخر المعجزات" للمخرج عبدالوهاب شوقي في افتتاح "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي أقيم ظهر اليوم الأحد 29 سبتمبر، عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "أخر المعجزات " - The Last Miracle، للمخرج عبدالوهاب شوقي، فيما كشف عن الأفلام المشاركة في الدورة السابعة (خارج المسابقة)، وهي:

أخر المعجزات - The Last Miracle - فيلم الافتتاح

عبدالوهاب شوقي | مصر، السودان | 2024 | العربية | 20 د

يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف. يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، ووقتها يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.

عرض عالمي أول

أبريل

April

ديا كولومبيغاشفيلي | إيطاليا، فرنسا، جورجيا | 2024 | الجورجية | 134 د

بعد وفاة طفل رضيع أثناء الولادة، تصبح أخلاقيات واحترافية نينا طبيبة أمراض النساء والتوليد محل شك، وذلك في ظل انتشار شائعات حول قيامها بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية للنساء اللاتي يحتجن إليها.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة

عمل ثانٍ

أبناء

Sons

غوستاف مولر | روائي | الدنمارك، السويد | 2024 | الدنماركية | 100 د

تواجه إيڤا، الضابطة المثالية، معضلة حياتها عندما يُنقَل شاب عرفته في ماضيها إلى السجن الذي تعمل فيه. دون كشف سرها، تطلب نقلها إلى عنبره، وتدخل في صراع بين العدالة والأخلاقية.

مهرجان برلين السينمائي الدولي | مهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي: جائزة أفضل فيلم في مسابقة سينما الشباب الدولية

عمل ثانٍ

الاحتضار

Dying

ماتياس غلاسنر | روائي | ألمانيا | 2024 | الألمانية | 180 د

تواجه عائلة لونيز سلسلة من المصائب، إذ تهرب ليزي من رعاية زوجها المريض لتواجه أمراضها الميؤوس منها، وتُعزِّي إيلين نفسها بعلاقة غير شرعية، بينما يؤلِّف توم مقطوعة عن الموت.

مهرجان برلين السينمائي الدولي: جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو

احتياجات مُسافِرة

A Traveler's Needs

هونغ سانغ سو | روائي | كوريا الجنوبية | 2024 | الكورية، الفرنسية، الإنجليزية | 90 د

في سيول، تستكشف امرأة فرنسية غامضة تقلبات الحياة. وعندما تجد نفسها مفلسة، تُضطر إلى تعليم امرأتين كوريتين اللغة الفرنسية، ما يفتح المجال لأحاديث شيقة وتأملات وجودية.

مهرجان برلين السينمائي الدولي: جائزة الدب الفضي لجنة التحكيم الكبرى

أوليفيا والغيوم

Olivia & The Clouds

توماس بيتشاردو إسبايا | تحريك | الدومينكان | 2024 | الإسبانية | 81 د

مجموعة قصص سريالية في صورة رسوم متحركة، تروي حكايات أربعة أشخاص: أوليفيا وباربرا وماوريسيو ورامون مع الحب، إذ يشكل الرباعي شبكة متداخلة من العلاقات المعقدة.

مهرجان لوكارنو السينمائي | مهرجان لندن السينمائي

عمل أول

بذرة التين المقدس

The Seed Of The Sacred Fig

محمد رسول آف | روائي | إيران، ألمانيا، فرنسا | 2024 | فارسي | 167 د

يحتفل إيمان بترقيته إلى قاضي تحقيق في محكمة الحرس الثوري بينما تبدأ الاحتجاجات العامة في إيران بعد وفاة شابة رهن الاعتقال. وحين يختفي سلاح إيمان فجأة، يزحف انعدام الاستقرار إلى أسرته.

مهرجان كان السينمائي: جائزة خاصة من لجنة التحكيم، وجائزة فيبريسي

برج الرومي

Borj Roumi

المنصف ذويب | روائي | تونس | 2024 | العربية | 93 د

في السبعينيات، حُظرت الحركة الشيوعية التونسية وسُجن مؤيديها في سجن برج الرومي. تقترح السلطات على المعتقلين كتابة رسالة اعتذار للرئيس لاستعادة حريتهم لكنهم يرفضون بالإجماع، فيما عدا حسين الذي يقرر كتابتها ليلقى مصيره لاحقًا.

عرض عالمي أول

تدفُّق

Flow

غينتس زيلبالوديس | تحريك | فرنسا، لاتفيا، بلجيكا | 2024 | دون حوار | 85 د

كات حيوان انعزالي، لكن حين يدمر الفيضان منزله، يحتمي في قارب يسكنه العديد من الحيوانات، ويُضطر إلى التعاون معهم على الرغم من اختلافاتهم ليواجهوا تحديات التكيُّف مع العالم الجديد.

مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة: جائزة الجمهور، وجائزة لجنة التحكيم | مهرجان كان السينمائي

عمل ثانٍ

التنظيم

The Order

جاستن كورزيل | روائي | الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا | 2024 | الإنجليزية | 116 د

في عام 1983، تؤدي سلسلة من أعمال العنف والسرقات إلى بث الرعب في الشمال الغربي للولايات المتحدة. وفي خضم هذا الارتباك، يستنتج عميل فيدرالي أن مرتكبي الجرائم ليسوا مجرمين عاديين بل تنظيم إرهابي.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي

ثلاثة أيام من الأسماك

three Days Of Fish

بيتر هوغيندورن | روائي | هولندا، بلجيكا | 2024 | الهولندية | 85 د

دراما كوميدية بالأبيض والأسود تستكشف العلاقة المتوترة بين جيري وابنه ديك في أثناء لقائهما السنوي الذي يستمر لثلاثة أيام في روتردام، ويلوح في الأفق أنها قد تكون الزيارة الأخيرة لجيري.

مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي: جائزة أفضل ممثل

عمل ثانٍ

ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة

Eight Postcards From Utopia

رادو جوده، كريستيان فيرينس-فلاتز | وثائقي | رومانيا | 2024 | الرومانية | 75 د

تسجيلات مُكتَشَفة جُمِعت من الإعلانات التليفزيونية الرومانية في فترة ما بعد الاشتراكية، لتُعبِّر عن الفترة الانتقالية الطويلة في رومانيا، وتحكي عن الحياة والحب والموت، وعن الطبيعة وما ورائها.

مهرجان لوكارنو السينمائي

حبيبي

Loveable

ليليا إنغولفسدوتير | روائي | النرويج | 2024 | النرويجية | 100 د

تحاول ماريا الموازنة بين عملها ورعاية أسرتها بينما يبقى زوجها عادةً في العمل. بعد سنوات من الزواج، تتسلل الشروخ إلى العلاقة ويطلب زوجها الانفصال، فتجد ماريا نفسها أمام رحلة لاكتشاف ذاتها والتصالح معها.

مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثلة

عمل أول

حصار المد والجزر

Caught by the Tides

جا جنكي | روائي | الصين | 2024 | الماندرين | 111 د

تشاوتشاو وبِن غارقان في الحب، يستمتعان بكل ما في مدينة داتونغ الصينية. فجأة، يقرر بِن أن يجرب حظه في مكان أكبر، فيرحل دون إنذار، وتنطلق تشاوتشاو في رحلة للبحث عنه.

مهرجان كان السينمائي | مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

حكاية رمزية عن المدينة

An Urban Allegory

أليتشي رورواكر، جيه آر | روائي | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 21 د

في أسطورة الكهف، يتساءل أفلاطون: ماذا يحدث لو تمكَّن أحد السجناء من فك قيوده وهرب من الكهف؟ ماذا لو كان ذلك السجين صبيًا في السابعة؟

مهرجان البندقية السينمائي الدولي

خارج الكهف

Out of the Cave

كريستيان غانديني | وثائقي | إيطاليا | 2024 | الإيطالية | 68 د

رحلة داخل أعماق الإنسان تتمحور حول الوعي والتغيير الشخصي. ويتتبع الفيلم البطل في طريقه إلى فهم الذات واتصالها بالعالم، ويقدم تجربة تتحدى المشاهدين لاستكشاف ذواتهم.

رسائل من صقلية

Sicilian Letters

فابيو غراسادونيا، أنطونيو بياتزا | روائي | إيطاليا، فرنسا | 2024 | الإيطالية، اللهجة الصقلية | 122 د

بعدما يقضي كاتيللو بضع سنوات في السجن بسبب المافيا ويخسر كل شيء، تطلب منه المخابرات الإيطالية مساعدتها في القبض على ماتيِّو، أخر زعماء المافيا، فيبدأ الاثنان في تبادل رسائل غير مألوفة.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي

سحاب

Cloud

كيوشي كوروساوا | روائي | اليابان | 2024 | اليابانية | 123 د

ريوسوكي، عامل في مصنع صغير في طوكيو، يجمع ثروة من إعادة بيع البضائع عبر الإنترنت بثمن باهظ، ثم يترك المصنع وينتقل إلى الريف. وبينما تزدهر حياته، تبدأ حوادث مريبة فجأة في الحدوث من حوله.

الصراع لأجل لايكيبيا

The Battle For Laikipia

دافني ماتزياراكي، بيتر موريمي | وثائقي | كينيا، اليونان، الولايات المتحدة | 2024 | سامبورو، الإنجليزية، السواحلية | 94 د

تعاني منطقة لايكيبيا من تداعيات التغير المناخي منذ عقود، إذ يعتمد الرعاة ومربو الماشية على مراعيها لإعالة حيواناتهم. وعندما تتزامن فترات الجفاف مع الانتخابات، تندلع الصراعات.

مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية | مهرجان صندانس السينمائي

عمل ثانٍ

طائر

Bird

أندريا أرنولد | روائي | المملكة المتحدة | 2024 | الإنجليزية | 119 د

تعيش بايلي، ابنة الاثني عشر عامًا، مع والدها وشقيقها في منزل صغير في مقاطعة كِنْت الإنجليزية، لكن أباها لا يملك الكثير من الوقت لأسرته. لذا، تبحث بايلي عن الاهتمام في مكان آخر.

مهرجان كان السينمائي

عشرون إلهًا

Holy Cow

لويز كورفوازييه | روائي | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 90 د

يقضي توتون المراهق معظم أوقاته بين الحفلات برفقة أصدقائه، ومع أخته ابنة الأعوام السبع التي يعتني بها، يحاول توتون جاهدًا صنع أفضل جبن كونتيه؛ ليحصل على الميدالية الذهبية و30 ألف يورو.

مهرجان كان السينمائي: جائزة الشباب

عمل أول

العجوز

The Crone

كاثرين كاسيما كاندا | روائي | بولندا | 2024 | البولندية | 40 د

تهرب المراهقة ميلينا من كابوس منزل عائلتها إلى غابة قريبة، وفي طريقها، تلتقي بعجوز تعيش في الغابة ويتداول عنها الناس قصصًا مزعجة. حين تعود ميلينا للماضي، تكتشف السر المظلم للعجوز.

عرض عالمي أول

عن السقوط

On Falling

لورا كاريرا | روائي | المملكة المتحدة، البرتغال | 2024 | الإنجليزية، البرتغالية | 104 د

أورورا، عاملة برتغالية في مستودع اسكتلندي، تواجه الوحدة والاغتراب أمام اقتصاد يقوم على الأعمال الحرة المؤقتة وتقوده الخوارزميات، ووسط وحدتها وقيود وظيفتها، تبحث أورورا عن المعنى والتواصل.

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

عمل أول

فرحة كهرومائية

Hydroelectric Joy

ألكسندر ماركوف | وثائقي | فرنسا | 2024 | الروسية، العربية | 61 د

فاديم مهندس مائي وصانع أفلام هاوٍ، يرسله الاتحاد السوفيتي إلى مصر في الستينيات للمشاركة في بناء السد العالي، لكن تلك المهمة تهدد علاقته بمحبوبته فيرا التي يتركها خلفه في الوطن.

مهرجان فيزيون دو ريل السينمائي الدولي

عمل ثانٍ

قصة سليمان

The Story Of Souleymane

بوريس لوجكين | روائي | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 93 د

على مدار يومين، يحاول سليمان، المهاجر الغيني غير الشرعي في باريس، التوفيق بين مسؤوليات عمله في توصيل الطعام بدرَّاجته وبين الاستعدادات اللازمة لجلسة مراجعة اللجوء.

مهرجان كان السينمائي: جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة نظرة ما

المادة

The Substance

كورالي فارجا | روائي | المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا | 2024 | الإنجليزية | 140 د

تنحسر الأضواء عن النجمة الشهيرة إليزابيث سباركل بعد تقدُّم سنها، فتلجأ إلى عقار يحوِّلها إلى سو العشرينية الفاتنة، بشرط أن تكون إليزابيث لأسبوع وتتحول إلى سو في الأسبوع التالي، فما الذي قد يفسد الخطة؟

مهرجان كان السينمائي: جائزة أفضل سيناريو في المسابقة الرسمية | مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

عمل ثانٍ

مشقلب

Disorder

لوسيان بورجيلي، بان فقيه، وسام شرف، أريج محمود | روائي | لبنان | 2024 | العربية | 91 د

أربع قصص قصيرة تتناول اضطرابات السنوات الأخيرة في لبنان. ترصد القصص الأثر النفسي الذي خلَّفه انهيار البلاد في جيل الشباب الذي يحاول حتى اليوم إيجاد طريقة لمواجهة كل هذا الظلم.

عرض عالمي أول

المعماري

Architecton

فيكتور كوساكوفسكي | وثائقي | ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة | 2024 | الإنجليزية، الإيطالية | 98 د

نظرة تأمُّلية شاعرية إلى فن العمارة وكيف يكشف تصميم وتأسيس الأبنية في العصور القديمة أسرار التدمير البشري لكنه في الوقت نفسه يمنح الأمل في النجاة والمضي قدمًا.

مهرجان برلين السينمائي الدولي | مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية

من التراب وإليه

Dust To Dust

كوساي سكيني | وثائقي | اليابان | 2024 | اليابانية، الإنجليزية | 87 د

يسافر مصمم الأزياء الياباني الصاعد، يويما ناكازاتو، إلى كينيا ليفهم تأثير صناعة الأزياء في المناخ ويستكشف الحلول المستدامة. يتتبع الفيلم الرحلة الإبداعية خلف مجموعة أزياء ناكازاتو لعام 2023.

مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي: جائزة الإنسان/الطبيعة

النَفَس الأخير

Last Breath

كوستا غافراس | روائي | فرنسا | 2024 | الفرنسية | 97 د

يخوض الدكتور أوغستين ماسيه والكاتب الشهير فابريس توسان أحاديث فلسفية عن الحياة والموت. تقود تلك التأملات فابريس ليواجه مخاوفه ومباعث قلقه.

مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي

وتنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في 24 أكتوبر المُقبل وتستمر حتى الأول من نوفمبر.