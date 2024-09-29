هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها على "انستجرام".. والجمهور: "جميلة بشكل لا يصدق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان طويل وجريء، أبرز جمالها وأناقتها، وعلقت: "يا لها من ليلة سحرية".

وتفاعل رواد انستجرام مع صور هنا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة الفستان"، ياربي على الحلاوة"، "جمال لا يصدق"، "قمرايه هما كده الحلوين"، "لون شعرك و فستانك وكل شي خيال"، "لا أحد يقارن بهذا الجمال"، "جميلة بشكل لا يصدق".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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