شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى يوجه رسالة تضامن للشعب اللبنانى: أدعو الله أن يعود بفنانيه وناسه والان مع تفاصيل الخبر

وجه عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والشريك المؤسس، رسالة تضامن للشعب اللبناني خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان قائلاً: "أود توجيه رسالة تضامن للشعب اللبناني داعيًا أن يعود بفنانيه وناسه"، كما أعلن عن تفاصيل الدورة الحالية، التي استغرق الإعداد لها الكثير من الجهد والعمل حتى تخرج بالشكل اللائق باسم المهرجان.

وقال منسي في كلمته، إنه "منذ انطلاق دورته الأولى، كانت رغبتنا في المهرجان، تقديم الدعم والتوجيه لصنّاع السينما في جميع أنحاء الوطن العربي، بالتعاون مع شركائنا ورعاتنا، ولإبراز الدور الحقيقي لمهرجان الجونة كوجهة سياحية سينمائية عالمية، قررنا منذ العام الماضي تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين في تغطية جميع الفعاليات، مثل برامج دعم الصناعة، وتجمعات صناع الأفلام، والسجادة الحمراء.

وياتى ذلك من خلال توحيدها في مكان واحد وهو مركز الجونة، هذا المركز صُمّم بطريقة مرنة تجمع بين صناع الأفلام، والجمهور، والإعلاميين طوال اليوم، ما يشجعهم على التفاعل بدون حواجز".

وأضاف منسي: "بالرغم من التحديات التي واجهتنا العام الماضي، أشعر بالفخر لتحقيق الوعود التي قطعناها على أنفسنا تجاه الصناعة، وخاصة تجاه الشباب السينمائيين".

أما فيما يتعلق بالتزام مهرجان الجونة السينمائي بدعم المواهب الناشئة وقدرته على تحقيق تأثير إيجابي على الساحة السينمائية الدولية، عبّر منسي عن فخره بنمو "سيني جونة للمواهب الناشئة"، الذي تطور من برنامج واحد ليصبح مظلة تشمل جميع برامج المواهب الشابة والناشئة في المهرجان.

وأضاف: "برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، الذي قدمته المديرة الفنية ماريان خوري خلال النسخة السادسة، يدعو مئات من صانعي الأفلام الشباب لحضور المهرجان".

وفي ختام كلمته، وجه عمرو منسي التحية لمؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس، لدعمهما المستمر لنجاح المهرجان منذ تأسيسه ولأهميته الكبرى في دعم الصناعة السينمائية في مصر.

ويقام المؤتمر الصحفى بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور فريق عمل المهرجان المهندس نجيب ساويرس، المهندس ساميح ساويرس، يسرا، عمرو منسى، المنتجة ماريان خورى، بشرى وزوجها، المخرج يسرى نصر الله، السيناريست مريم نعوم، المخرجة مريم أبو عوف، المنتج محمد حفظى، المنتج محمد مشيش، الناقد أندو محسن، ألبرت شفيق.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائى تنعقد في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويتم تكريم هذا العام الفنان محمود حميدة، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى، احتفاءً بالأدوار التي بَرَع في تقديمها في السينما والتليفزيون، إلى جانب الدور الذي يلعبه بعيدًا عن أعين الكاميرات في تطوير السينما المصرية.



الدورة السابعة لمهرجان الجونة



الفنانة الكبيرة يسرا



المؤتمر الصحفى لمهرجان الجونة



امينة خليل



سميح ساويرس



صور من المؤتمر الصحفى



عمرو منسى خلال فاعليات مؤتمر المهرجان



عمرو منسى



ماريان خورى