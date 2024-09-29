شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تفضيل يحيى الفخرانى لمحمود عبد العزيز على أحمد زكى بمهرجان فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الفنان الكبير يحيي الفخراني بتاريخ طويل ومسيرة فنية كبيرة بفضل الأدوار التى قدمها، كما أنه من أهم نجوم جيله الذي تمتع أفراده بموهبة كبيرة عكستها أهم الأدوار التى قدموها في تاريخهم الطويل.

وخلال حوار للفنان الفخراني مع إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة قال عن واقعة طريفة حينما كان حكماً في مهرجان وكان أمامه فيلمان للنجمين الكبيرين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، وفضل دور الأخير في فيلم هارمونيكا على دور أحمد زكي بفيلم هيستريا.

وأضاف الفخرانى: "كنت وقتها أمام اختبار كبير بين نجمين من العيار الثقيل، كل منهما له ثقله وموهبته الكبيرة في عالم التمثيل، وبعد إعلان النتيجة رحت لأحمد زكي وقال لى عندك حق محمود عبد العزيز في الدور ده أحسن".

من ناحية أخرى يعود من جديد يعود النجم الكبير يحيى الفخراني إلى خشبة المسرح عن طريق إعادة تقديم عرض "الملك لير" إحدى روائع الكاتب وليم شكسبير، والذي سبق أن قدمه من قبل، على المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح، والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الدكتور أيمن الشيوى، وإخراج الفنان شادى سرور، وقد بدأت البروفات بالفعل خلال اليومين الماضيين، بحضور فريق العمل ومدير فرقة المسرح القومي.