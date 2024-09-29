كاردي بي تلفت الأنظار بغطلالتها الغيربة و الأنيقة من تصميم ريك أوينز

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية كاردي بي على متابعيها بأخر ظهور لها عبر حساها الخاص، ظهرت فيه بلوك عريب و مميز، حيث كانت ترتدي فستان طويل و ضيق مع معطف طويل باللون الرمادي ذات اكتاف غريبة و عريضة، و غعتمدت تسريحة مميز لشعرها مع مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها.



إطلالة كاردي بي التي غعتمدتها من توقيع المصمم العالمي ريك أوينز المعروف بهذه التصاميم الغريبة و الخارجة عن المألوف.

و كانت ​​​​​​​أحدثت النجمة العالمية كاردي بي ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها في عرض موغلر، اذ ظهرت بزي قصير وبتسريحة شعر غريبة خبأت بها عينيها.

على صعيد آخر كانت قد أطلت كاردي بي مؤخرا على محبيها بعد ولادة طفلها الثالث، وذلك في أسبوع الموضة في باريس.

وخطفت كاردي بي الأنظار بإطلالتها، خلال حضور عرض أزياء رابان للملابس الجاهزة لربيع 2025، إذ ارتدت فستان باللون الذهبي، مع تنورة، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الذهبي، وتزينت بـ عقد وخاتم.



