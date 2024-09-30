فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي يفتتح مهرجان الجونة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي فيلم افتتاح الدورة السابعة من المهرجان، ليكون العم الثاني على التوالي الذي يفتتح مهرجان الجونة فيلم قصير، وتقام فعاليات الدورة المقبلة خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

الفيلم مقتبس من القصة القصيرة "معجزة" من المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للأديب الحائز على جائزة نوبل والروائي الأشهر في العالم العربي نجيب محفوظ، وفي تناول شيّق للعلاقة بين العالمين المادي والروحي، يتتبع الفيلم رحلة يحيى الصحفي الأربعيني، الذي تأتيه مكالمة هاتفية من شخص ميت أثناء وجوده في الحانة، ما يدفعه نحو رحلة روحية تنتهي بمصير غير متوقع.

فيلم آخر المعجزات من إخراج عبد الوهاب شوقي ومن بطولة ويشاركه مارك لطفي في كتابة السيناريو، من بطولة خالد كمال وأحمد صيام وعابد عناني، مع ظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومن إنتاج أمجد أبو العلاء (شركة ستيشن فيلمز) مخرج فيلم ستموت في العشرين الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومارك لطفي (فيج ليف ستوديوز)، وباهو بخش (ريد ستار فيلمز)، وعادل عبدالله (كي فيلمز وشفت ستوديوز)، كما تلقى دعم من قبل الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق ).



يضم الفيلم أيضًا عمر أبو دومة كمدير تصوير، والذي عمل في فيلم حظر تجول الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2020، وياسر عزمي في المونتاج، الذي شارك في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو الذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.

وشارك عبد الوهاب شوقي رؤيته حول صنع الفيلم القصير، قائلاً "وردت هذه القصة في المجموعة التي كتبها محفوظ مباشرة بعد نكسة يونيو 1967، واعتقادي الشخصي أننا لم نزل في آثار 1967. حالة فقدان الإيمان في الذات وقدراتها، والتعلق فيما هو غير معقول، لأنه الأمل الوحيد".

وأضاف "يتذكر الجميع هلع المصريين خلف معجزة ظهور العذراء فوق كنيسة الزيتون أعقاب النكسة، ونزوع المسلمين للتدين الظاهري المتشدد. لقد هُزم الإنسان العربي وفقد الأمل في الحل الدنيوي، فما ثم أمامه غير حلول السماوات. إننا للأسف مازلنا أمام نفس الواقع، وعلينا جميعًا تفكيكه ومعالجة أسبابه، لذا رأيت أنها من قضايانا الكبرى. وللأسف ما زلنا نواجه نفس الواقع، وعلينا جميعًا تفكيكه ومعالجة أسبابه، ولهذا أرى أن هذه واحدة من قضايانا الرئيسية".

يستكشف الفيلم مفاهيم الوهم والهشاشة والتي تؤدي إلى اغتراب النفس عن عالمها الواقعي، وتشكيل صور مزيفة عن الذات والعالم ما يجعل الفرد أشد عرضة للفخاخ والهزائم المنكرة، مع تبني نهج ما بعد حداثيً في تفكيرنا في هذا العالم، عبر تفكيكه وتفكيك علاقة الإنسان به دون أحكام استعلائية.

عبد الوهاب شوقي درس الإخراج السينمائي من خلال ورش عمل مختلفة مع مخرجين مرموقين. بدأ مسيرته المهنية كمساعد مخرج مع مخرجين مشهورين بالعالم العربي منهم خالد مرعي وحاتم علي، ثم كمساعد مخرج أول مع أمجد أبو العلاء في فيلمه ستموت في العشرين الحائز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي.

بالإضافة إلى ذلك، عمل كمساعد مخرج أول مع يسري نصر الله في مسلسله الأخير منورة بأهلها، والفيلم المرتقب "كولونيا" للمخرج محمد صيام الذي حصد خمس جوائز في فاينال كات في مهرجان فينيسيا، كما عمل في عدة أعمال تجارية من بينها مؤخراً فيلم شِقو الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر 2024 حيث عمل فيه كمخرج منفذ، ويطوّر مشاريعه الخاصة التي سيستخدم فيها كل الخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الماضية.