احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر .. الثقافة تفتح جميع المتاحف والمسارح مجاناً الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرى نصر أكتوبر .. في إطار الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعلن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن فتح جميع المتاحف الفنية والقومية والمسارح والسيرك القومي مجاناً أمام الجمهور، إلى جانب تقديم خصم بنسبة تصل إلى 50% على إصدارات الوزارة يوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2024.

نصر أكتوبر .. علامة فارقة في تاريخ مصر

من ناحيته، قال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز روح الانتماء الوطني والاعتزاز بالتاريخ المصري المجيد، وإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للاطلاع على التراث الثقافي والفني المصري، والاحتفال بذكرى وطنية فارقة".

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة تسعى دائماً إلى تعزيز دورها في نشر الثقافة والوعي الوطني من خلال إتاحة المنتج الثقافي والمعرفي الذي تقدمه قطاعات الوزارة المتعددة للجميع إيماناً بدورها في بناء الأجيال وصياغة الوعي الوطني.

متاحف سيتم فتحها للجمهور مجاناً



ومن المتاحف التي سيتم فتحها للجمهور مجاناً: متحف محمود مختار، ومتحف طه حسين، ومتحف أحمد شوقي، متحف المنصورة القومي، متحف بورسعيد، مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ومتحف الفنون الجميلة.

مناقشة وتوقيع ديوان "خيالي"

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، لمناقشة وتوقيع ديوان "خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت، والتي أقيمت ضمن فعاليات "معرض نقابة الصحفيين للكتاب"، وشارك فيها، الشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، والدكتور شوكت المصري، أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، وقدمتها للمناقشة، الإعلامية سهير جودة، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل، بمقر النقابة.

حيث حرص وزير الثقافة، على تقديم التهنئة للشاعر الكبير جمال بخيت، بمناسبة إصدار ديوانه الجديد "خيالي"، قائلًا: "شكرًا جمال بخيت، لما قدمته للثقافة المصرية والعربية من تفرد إبداعي، حيث اتسمت أعمالك بالجمع بين جماليات اللغة، ودقة ورصانة الكلمات، حتى صارت منحوتة في أعماق نفوس أجيال متعاقبة، فقد شكلت جزءًا حيويًا من عقلنا الجمعي الذي سيظل شاهدًا على قيمتك الأدبية الثقافية الإنسانية الكبيرة، ودور إبداعاتك المتميزة الداعمة لبناء مجتمعٍ مثقفٍ واعٍ".

قبيل الندوة تفقد وزير الثقافة أروقة "معرض نقابة الصحفيين للكتاب" الذي تشارك فيه وزارة الثقافة المصرية-متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب-، بقرابة 500 عنوان من إصداراتها، ومن أبرز الكتب المشاركة: "موسوعة مصر القديمة"، "وصف مصر"، كتب "الأغاني"، إصدارت مكتبة الأسرة، إصدارات متخصصة بمجال الطفل، حيث يقام المعرض بمشاركة 40 ناشرًا مصريًا بإصداراتهم المتنوعة، وبخصومات تصل إلى 50%، المعرض مفتوح للجمهور من غير أعضاء النقابة، حتى السبت 5 أكتوبر المُقبل.