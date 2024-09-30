روان بن حسين تروي معاناتها مع طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تثير الجدل بقصتها مع طليقها ووالد ابتها الوحيدة لونا، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، مؤكدة انه لم يتواجد مع ابنته خلال فترة تواجدها بالكويت بل اختفى من حياتهما تماماً.

واكدت في مقاطع فيديو نشرتها عبر تطبيق سناب شات أنها عندما كانت بالكويت لحضور عزاء والدتها تركت الطفلة مع والدها، وكان عليها البقاء لدفن والدتها وحضور عزائها، مشيرة إلى أنها طلبت من المقريف البقاء مع ابنتهما، إلى حين عودتها، وهو وافق على ذلك، مؤكد أنها صدمت خلال اليوم التالي، حين اكتشفت مغادرة طليقها المنزل.

واوضحت أنه “حزم أمتعته وأغراضه وغادر، الأمر كان غريباً بالنسبة لى إلى الحد الذي جعلني اعتقد في بادئ الأمر أنه تعرض للخطف، وبسبب هذا الاعتقاد تواصلت مع الشرطة، لكن اتضح لاحقا أنه سافر على متن طائرة إلى البرتغال”.

وروت معاناتها مع طليقها ووالدته التي طردتها خلال تواجدها في الكويت.

وتابعت روان، أنها التقت طليقها مجدداً في عزاء شقيقته، بعد ثلاث سنوات من اختفائه، وأنها قررت تقديم واجب العزاء والوقوف إلى جواره في أزمته، وكانت تساعد في إعداد القهوة وتقديمها في العزاء، وهي أشياء لم تتمكن من القيام بها يوم وفاة والدتها بسبب هروبه.

وأشارت إلى أنها لا تفكر بالعودة إلى طليقها، وكل ما تريده منه هو أن يكون قريباً من ابنته فقط، و”لكن ما قدرت واحس اني رجعت مئة خطوة للخلف وكل العلاجات اللي اخدتها عالفاضي”.