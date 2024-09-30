نادر الأتات يعبّر عن حزن اللبنانيين: “تحت عينك يا الله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم اللبناني نادر الأتات عن حزنه العميق وسط الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة قال فيها: “ما في شي بيعبّر عن حزننا. يلّي بيعزينا إنو كل يلّي عمبيصير تحت عينك يا الله. وإنّك على كل شيء قدير.”

كلماته جاءت لتعكس الألم الذي يشعر به الكثيرون في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الشعب اللبناني.

وفي لفتة تضامنية، قام نادر الأتات بتغيير صورة صفحاته الشخصيية إلى خلفية سوداء مع الأرزة البيضاء، تعبيرًا عن تضامنه مع وطنه.