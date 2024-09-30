شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 7.. ندى موسى تكتشف خيانة زوجها وندى عادل تدعى حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، حيث ذهبت ندى موسى وراء زوجها في العين السخنة حتى تفاجأه بوجودها معه، ولكنها اكتشفت إنه سافر مع إحدى صديقاته، وشاهدته في المطعم ويأكلون سويا، لتركض بعد أن اكتشفت خيانته .

وشهدت الحلقة ندى عادل التي أدعت أنها حامل من محمد كيلانى، حيث ذهبت لمنزل والدته واخبرتها إنها حامل من خالد – محمد كيلانى، إلا إن تيتا زوزو أدعت إنها تمر بأزمة قلبية، وشعرت ندى عادل بالخوف، واعترفت انها الفت قصة من أجل الزواج من كيلانى .



تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.