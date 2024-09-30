شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تكشف عن صراعها مع التخلى عن شخصيتها في Joker: Folie A Deux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية ليدي جاجا عن صراعها مع التخلي عن شخصيتها هارلي كوين من فيلم Joker: Folie A Deux، الذى سيطرح في دور العرض حول العالم في 4 أكتوبر المقبل.

وفى خلال حضور جاجا لـ العرض الخاص لـ Joker: Folie A Deux في لندن كشفت لـ موقع Sky News عن سبب صعوبة التخلي عن شخصيتها، حيث صرحت قائلة:" لا أعرف كيف سأتخلى عن الشخصية، لقد سجلت ألبوم كامل عنها، وعشت معها مدة طويلة".

وتابعت جاجا قائلة: "أعتقد أن رحلة هارلى كوينألهمتني من البداية وحتى النهاية، وكان من المذهل التعرف على الشخصية من خلال الموسيقى، والسيناريو، والرقص".

وذلك بعدما كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لفيلم Joker لعام 2019، وسيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".