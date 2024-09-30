كيف ردت زينة على متابعة شبهتها بـ جيهان نصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة زينة، على متابعة لها عبر السوشيال ميديا، شبهتها بالفنانة جيهان نصر.

وجاء في الرسالة التي وجهتها إحدى متابعات زينة على إنستجرام: "فيكي شبه من جيهان نصر".

وكتبت زينة، في ردها عليها: "أيوة وأختي شبهها أكتر".

وكانت زينة، قد شاركت متابعيها صورا لها وهي بمرحلة الإعدادية، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صور الإعدادية، امنعوا الضحك وأوعوا تندموني إني وريتكم صوري.. مدرسة الليسيه فرانسيه".

يذكر أن، زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي،ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.