بـ"فستان جرئ".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل سيارة "مفتوحة".

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية (فستان جرئ)، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشعور بسحر كل لحظة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سندريلا" ، "أحلى واحدة" ، "قمر" ، "الملاك" ، "جمال خرافي" ، "الصورة تنبض بجمالك الهادئ" ، "عسولة".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.