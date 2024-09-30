الليلة.. شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة، يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، الفنانة الكبيرة شيرين، مساء اليوم الاثنين في العاشرة مساء.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياة النجمة التي تحكي عن كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ عملها راقصة باليه حتى الآن.

كما تتحدث شيرين عن اختيار اسمها الفني، ولماذا كانت تريد تغيير اسمها الحقيقي، وتحكي عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام وأصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها الزوجية وكيف تتعامل الآن مع أحفادها.

وتتطرق النجمة عن كواليس عملها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية "المتزوجون"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.