شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينتظر البدء في فيلمه الجديد الشاطر ومسلسل أعراض انسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أمير كرارة لحالة نشاط فنى في الفترة المقبلة، حيث يستعد لعملين سينمائى ودرامى، إذ يبدأ الاستعدادت والتحضيرات لفيلمه الجديد الشاطر، والذى يتعاون فيه مع المخرج أحمد الجندى لأول مرة، وتشارك في بطولة الفيلم النجمة هنا الزاهد، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، من إنتاج سينرجى.

ويأتي تعاون أمير كرارة مع هنا الزاهد لأول مرة ، حيث لم يتقابلا سوياً سواء في السينما أو الدراما من قبل، ومن المتوقع ان يشكلا ثنائى قوي في السينما، خاصة أن الثنائى يتمتمعان بخفة ظل كبيرة .

وعلى جانب أخرنت ينتظر كرارة التحضيرات لمسلسله الجديد اعراض انسحاب والذى يتعاون فيه مع المخرج محمد سلامة، وتأليف اسلام حافظن وهو عملا يعرض على منصة watch it، حيث يعد العمل اول مسلسلات كرارة على المنصات، وهو مكن من 10 حلقات .

يشار إلى أن أمير كرارة قدم مسلسل في رمضان الماضى بعنوان بيت الرفاعى من بطولة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر.