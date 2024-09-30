إبراهيم عمران يتراجع ويعتذر عن نشره شائعة وفاة الممثلة صباح محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

اعتذر إبراهيم عمران المسؤول عن شئون الكومبارس، عن نشره خبر وفاة الممثلة صباح محمود، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة، وأنه شائعة وقع فيها عن طريق الخطأ، بعدما أعلن أحد الزملاء المقربين منها، عبر "جروب" على تطبيق "واتس آب".

وتراجع إبراهيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وأوضح "حد زميل نزل صورتها وقال توفت لرحمة الله، ونزلت الخبر على (فيسبوك)"، مشيرا إلى أنها عشرة سنين هي واخواتها وتواصل معها وتحدثت إليه مؤكدة أنها بخير.

كان إبراهيم عمران نعى صباح محمود وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وفاة الزميلة الفنانة صباح محمود شحاتة أخت نورا وياسمين من أعز الناس إلى قلبي وعشرة السنين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

وشاركت صباح في عدد كبير جدا من الأعمال الفنية منذ بدايتها ومن بين هذه الأعمال "مستر كاراتيه ويوم حار جدا وحسن اللول وعنبر الألوان ومسلسل العمة نور" وغيرها من الأعمال التي تركت فيها بصمة رغم صغر المساحات والأدوار التي تحصل عليها.