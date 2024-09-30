بالصور| أحمد بدير وخالد بيبو في عزاء زوجة إسماعيل فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة والإعلام على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنانة إسماعيل فرغلي، وتوافدوا على مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر.

وقدم واجب العزاء النجم الكبير أحمد بدير، كما تواجد الكابتن خالد بيبو لاعب كرة القدم سابقا، الإعلامي طارق علام، الفنان محمد أوتاكا.

كان الفنان إسماعيل فرغلي، أعلن موعد ومكان عزاء زوجته، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة: "عزاء المغفور لها بإذن الله زوجتي يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية".

وأعلن خبر الوفاة الفنان إسماعيل فرغلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية تطبق الشروط والأحكام بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.