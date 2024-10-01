فن ومشاهير

هاني شاكر يعلن تأجيل حفلاته في أمريكا لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المطرب الكبير هاني شاكر تأجيل حفلاته الغنائية التي كان مقررًا إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، الفترة المُقبلة، وذلك بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية.

ونشر هاني فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ظهر خلاله قائلا "جمهوري الحبيب في أمريكا، نظرا للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط اليومين دول، وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا، قررنا تأجيل الحفلات لموعد يحدد فيما بعد، حفظ الله الوطن العربي من كل سوء ومن كل مكروه".

وعلق المسؤول عن الصفحة "تأجيل حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في أمريكا نظراً للظروف المتلاحقة التي تمر به المنطقة العربية من أحداث".

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر كان سيحيي حفلا في 5 أكتوبر وآخر 12 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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