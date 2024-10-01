ميرنا نور الدين بفستان أسود أنيق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعل من جمهورها.

ونشرت ميرنا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق وتركت شعرها منسدلا.

وانهالت عليها التعليقات: "نجمة، بحبك جدا، أجمل فنانة، قمر يا منونة، بطلي تحلوي أكتر، الرقة والجمال، قلبي القمر، الأناقة والشياكة".

يذكر أن ميرنا نور الدين شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.