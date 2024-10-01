ماندو العدل يحيي الذكرى الأولى لوفاة أحمد سامي العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا المخرج ماندو العدل، الذكرى الأولى لوفاة المخرج أحمد سامي العدل، نجل عمه الفنان الراحل سامي العدل، والتي توافق الاثنين 30 سبتمبر.

ونشر ماندو، صورة الراحل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "عدت سنة يا أحمد، وحشتني وعمري ما هنساك، الفاتحة من فضلكم".

ورحل عن عالمنا في 30 سبتمبر عام 2023، المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل.

وأعلنت شقيقته رشا، خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل.. برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وعمل المخرج أحمد سامي العدل كمساعد مخرج، وشارك في عدة تجارب تمثيلية، كما خاض تجربة التمثيل في 6 أعمال فنية.