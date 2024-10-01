شاهد.. أنجلينا جولي وأولادها بمهرجان السينما في نيويورك

ياسر رشاد - القاهرة - ⁦ أقيم العرض الأول لفيلم "ماريا"، للنجمة أنجلينا جولي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان السينما في نيويورك 2024 ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.

وظهرت أنجلينا جولي، خلال عرض الفيلم مع أولادها وهم باكس، زاهارا، ومادوكس، ولفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

موعد عرض فيلم ماريا

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية في 27 نوفمبر، كما يعرض عبر منصة "نتفليكس" للمرة الأولى في 11 ديسمبر المقبل.

قصة فيلم ماريا

تدور قصة فيلم ماريا، حول مغنية الأوبرا اليونانية "ماريا كالاس" المولودة في الولايات المتحدة، والتي تربعت على عرش الأوبرا في وقت من الأوقات، وكانت إحدى أعظم مغنياته، قبل أن تفارق الحياة بنوبة قلبية عن عمر يناهز 53 عاماً.

أبطال فيلم ماريا

فيلم "ماريا" إخراج بابلو لاراين، بطولة انجلينا جولي، كودي سميت ماكفي، ألبا رورفاتشر، بييرفرانشيسكو فافينو، وفاليريا جولينو.