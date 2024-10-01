كريم فهمي وصلاح عبدالله وأشرف زكي .. حضور فني لافت بحفل زفاف المخرج ياسر عطية وفاطمة عادل

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة فاطمة عادل شقيقة ميدو عادل مساء أمس الإثنين، بحفل زفافها على المخرج ياسر عطية في أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة شبرامنت ، وذلك بحضور والاصدقاء والأقارب .

حفل زفاف فاطمة عادل وياسر عطية

شهد حفل زفاف فاطمة عادل وياسر عطية، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم أشرف زكي، مدحت صالح وكريم فهمي، وصلاح عبدالله، وصبري فواز ومحمد جمعة، وحسني شتا، وعصام عمر، ومصطفى أبو سريع، وأميرة أديب، ومصطفى غريب، أحمد كشك، وعايدة رياض، أحمد صيام، ومفيد عاشور، وعزت زين، وباتع خليل .

آخر أعمال فاطمة عادل

فاطمة عادل قدمت مؤخرًا فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إذ شاركت فيه مع عدد من الفنانين، منهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى.



بينما شارك ياسر عطية كمساعد مخرج في عدد من الأعمال موخرًا وهما عتبات البهجة، الكتيبة 101, راجعين ياهوى، موسى، ستات بيت المعادي، شقة فيصل والعديد من الأعمال.